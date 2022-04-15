【元宇宙商機】元宇宙密室逃脫遊戲　最快2023年設虛擬世界LOST ISLAND

元宇宙概念成大熱，吸引不少企業注力發展虛擬業務，搶佔元宇宙商機。真人密室逃脫遊戲公司LOST日前表示，將推出結合實體和元宇宙的密室逃脫遊戲LOST in Metaverse，提供綫上綫下融合（OMO）的活動體驗，更稱玩家可以從中賺取加密貨幣及限量版NFT。

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在LOST in Metaverse的遊戲當中，玩家需要尋找線索、破解謎題、觸發機關並逃離密室。在完成各種指定任務後，可賺取加密貨幣及限量版NFT。

LOST創辦⼈胡滿園表示，該LOST in Metaverse概念可創造邊玩邊學（play-to-learn）、邊玩邊賺（play-to-earn）的嶄新體驗。玩家可以在綫上組隊，再透過綫上處身於⼀系列密室主題，在實體及虛擬世界無縫切換，做到安坐家中也能與朋友⼀起解謎。

料第二季推NFT遊戲道具

胡滿園透露，除了於在5⽉15⽇登場元宇宙密室初體驗，未來仍有其他發展計劃，包括將於今年第二季推出以NFT作為遊戲道具、2023年第一季推出LOST Token讓玩家購買道具，及在2023年第四季構建⼀個以Web 3.0為基礎的虛擬世界「LOST ISLAND」等。

另外，該企亦為6⾄14歲兒童開設了LOST Junior體驗式教育，讓⼩孩可通過獨⾃或在線上組隊進⾏遊戲，從中學習知識、解釋科學原理及社交等技巧。

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責任編輯：殷凱怡

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