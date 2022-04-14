【渣打2888】渣打宣布重新調配業務範疇 擬退出非洲及中東地區內7個市場

渣打宣布重新調配及精簡非洲及中東地區業務。集團計劃退出非洲及中東地區内七個市場的境內業務，當中包括：安哥拉、喀麥隆、岡比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋。惟有關變動須待取得監管機構的批准後，才可作實。

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渣打表示，近年在非洲及中東地區進行大量投資，包括對非洲市場數碼能力實施根本性的轉型，亦將業務覆蓋範圍進一步擴大至一些最大和增長最快的經濟體，近期公司在沙特阿拉伯王國開設了第一家分行，而埃及阿拉伯共和國的銀行牌照申請已獲得初步批准。目前將退出的市場所產生的收入約佔去年總收入1%，佔除稅前溢利的比例亦大致相若。

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渣打集團行政總裁溫拓思表示，正加強專注於最重要的業務增長機會，同時精簡業務。由新市場可見集團對非洲及中東地區的多項業務機遇感到興奮，但依然會積極評估可以顯著提高股東回報的範疇，認為採取的行動將令非洲及中東地區業務邁向下一個增長期。

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記者：鄭日棱