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【渣打2888】渣打宣布重新調配業務範疇 擬退出非洲及中東地區內7個市場

理財智慧 20:34 2022/04/14

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渣打宣布重新調配及精簡非洲及中東地區業務。集團計劃退出非洲及中東地區内七個市場的境內業務，當中包括：安哥拉、喀麥隆、岡比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋。惟有關變動須待取得監管機構的批准後，才可作實。

【財政預算案】「百分百擔保個人特惠貸款計劃」優化措施 將於下周二起生效【下一頁

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

渣打表示，近年在非洲及中東地區進行大量投資，包括對非洲市場數碼能力實施根本性的轉型，亦將業務覆蓋範圍進一步擴大至一些最大和增長最快的經濟體，近期公司在沙特阿拉伯王國開設了第一家分行，而埃及阿拉伯共和國的銀行牌照申請已獲得初步批准。目前將退出的市場所產生的收入約佔去年總收入1%，佔除稅前溢利的比例亦大致相若。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

渣打集團行政總裁溫拓思表示，正加強專注於最重要的業務增長機會，同時精簡業務。由新市場可見集團對非洲及中東地區的多項業務機遇感到興奮，但依然會積極評估可以顯著提高股東回報的範疇，認為採取的行動將令非洲及中東地區業務邁向下一個增長期。

新世界「愛互送」平台捐10萬快測包　減輕基層學生負擔【下一頁

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記者：鄭日棱

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渣打集團（02888） 經濟 非洲 銀行

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