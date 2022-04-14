【俄烏沖突】Nokia宣佈全面撤出俄羅斯市場 並終止5G發射站建設

烏俄戰火繼續蔓延，繼稍早電信商Ericsson宣布無限期暫停俄羅斯業務後，Nokia近日也表示將會撤出俄羅斯市場。

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根據外媒消息，Nokia CEO Pekka Lundmark 表示在目前情況下，看不到任何可以繼續在俄羅斯經營的可能，因此決定撤出將近2,000名員工，Nokia會在撤出期間持續支援客戶，同時，Nokia亦宣布不會繼續與俄羅斯的 YADRO成立合資企業，建設4G及5G訊號發射站的計畫亦會馬上中斷。

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Nokia目前在俄羅斯市佔率僅個位數百分比，相反中國企業華為、中興通訊等市占率更高。因此外間分析認為Nokia此決定不會影響公司2022年前景，但Nokia表示仍然會於第一季提供約1億歐元撥款儲備，以應付可能的虧損。

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記者：鄭日棱