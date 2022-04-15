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【科技應用】全紡織智能顯示器　開辟智能家居新領域

18:00 2022/04/15

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「全紡織智能顯示器」不但具有RGB照明及顯示屏功能，還可應用於大範圍的智能照明系統。（劍橋大學提供）

紡織品逐漸走向功能化和智能化，智能紡織品（smart textiles）就是將「電子零件紡織化」的創新技術，例如與可穿戴式裝備結合，用來監測穿戴者的體溫、心跳和血壓等健康訊號。但受紡織工藝的兼容限制，這技術無法應用在智能家居等更大場景。不過，有科學團隊製造出「全紡織智能顯示器」（Fully Woven Smart Display）打破這一局限，為智能紡織品開辟了巨大的潛在應用領域。

完全紡織工業流程製造

為使科技與紡織工藝兼容，由劍橋大學工程系教授Jong Min Kim領導的國際科學家團隊，在製造智能紡織品的過程中，利用創新方法於每個導電纖維和光纖上，塗上能夠承受拉伸壓力的材料，以便它們可用於紡織製造設備，並提高其可靠性和耐用度。

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他們運用導電黏合劑（conductive adhesives）和激光焊接技術（laser welding techniques）將多個纖維和光纖組件連接在一起，最後成功開發出這幅「全紡織智能顯示器」。這也是全球首次完全基於紡織的工業流程，將可擴展的大面積複雜智能系統集成到紡織品中。

用於大範圍智能照明系統

Jong Min Kim表示，「全紡織智能顯示器」不但具有RGB照明及顯示屏功能，由於配備了射頻天線 、光電探測器、觸摸傳感器、溫度傳感器、生物傳感器模塊以及能量存儲器，因此也具有檢測射頻訊號、觸摸感應、光線和溫度等功能，這適用於大範圍的智能照明系統，為智能家居領域帶來革命性改變。

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值得注意的是，它是採用商業紡織品的製造技術，因此可大範圍地進行捲曲，成功突破了以往智能紡織品的形狀限制，從以更靈活地應用在更廣泛的場境。鑑於柔勒性和功能性兼備，這項技術將來甚至能成為電池、超級電容器、太陽能電池板等設備的材料。

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責任編輯：陳卓賢

創新科技及應用 劍橋大學 工程 太陽能 智能家居 顯示器

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