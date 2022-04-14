【HSBC滙豐】滙豐CEO祈耀年來港隔離7天後　到訪德福分行及K11財富管理中心

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）近日來港，經過7天檢疫後，本周與客戶和員工見面。他今早曾到訪九龍灣德福花園分行及尖沙嘴K11財富管理中心，同場的還有滙豐集團營運總裁莊顯揚（John Hinshaw）。

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祈耀年表示，特別要親身感謝各員工在這艱難的時刻，仍然緊守崗位，滿足客戶的需要，與社區互相支持。他亦多謝九龍灣德福花園分行和尖沙嘴K11財富管理中心的員工，為他講解近日分行的運作。祈耀年又稱，隨著第五波疫情緩和，本港逐步放寬防疫限制，這次來港親身感受到大家努力不懈，為未來幾個月經濟強勁反彈作好準備。

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