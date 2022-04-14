【渣打2888】渣打擬退出非洲及中東地區內7個市場的境內業務

渣打集團 （02888） 宣布重新調配及精簡非洲及中東地區業務，現時打算退出非洲及中東地區内七個市場的境內業務，並在另外兩個市場僅專注於企業、商業及機構銀行業務，惟須待取得監管機構的批准後，方可作實。

集團指，將全面退出業務的7個市場為安哥拉、喀麥隆、岡比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋。在坦桑尼亞和科特迪瓦，將退出個人、私人及中小企業銀行業務，並轉而僅專注於企業、商業及機構銀行業務。

將退出的市場所產生的收入佔集團去年總收入的1%

集團稱，上述一系列行動將其在非洲及中東地區的資源重新投入至具有最大規模和增長潛力的範疇，力求為客戶提供更佳支援。集團近年來在非洲及中東地區進行大量投資，包括對非洲市場的數碼能力實施根本性的轉型。集團亦將業務覆蓋範圍進一步擴大至一些最大和增長最快的經濟體，近期在沙特阿拉伯王國開設了第一家分行，並就埃及阿拉伯共和國的銀行牌照申請已獲得初步批准。

集團目前在59個市場經營業務，並於另外的83個市場為客戶提供服務。將退出的市場所產生的收入約佔集團2021年總收入的1%，佔除稅前溢利的比例亦大致相若。

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，誠如集團今年較早時候所述，正加強專注於最重要的業務增長機會，同時精簡業務，從集團的新市場可見，對非洲及中東地區的多項業務機遇感到興奮，但依然會積極評估可以顯著提升高股東回報的範疇。總括而言，集團採取的行動將令非洲及中東地區業務繼去年取得亮麗成績之後，邁向下一個增長期。

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