【烏克蘭戰爭】俄羅斯威脅芬蘭及瑞典 入北約或升級核威攝

自俄烏戰爭開始，北歐兩國對加入北約的呼聲大增，甚至有傳可能最快於今年夏天申請加入。俄羅斯前總統及現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫威脅，一旦瑞典與芬蘭加入北約，俄羅斯將採取行動應對，波羅的海無核化談判恐破裂。

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梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，俄羅斯會探取行動應對瑞典與芬蘭加入北約（NATO），不再有波羅的海地區無核化的商討，必須回復平衡。梅德韋傑夫指出，兩國加入後北約與俄羅斯接釀的邊境面積翻倍。梅德韋傑夫表示，北約接受新成員加入讓俄羅斯更容易分辨敵我，更認為俄方為此作出的回應該被視為「不帶情緒且冷靜」（no emotion, with a cold head）。

但立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）表示，俄國早已在波羅的海地區部署核武，坦言在現時的情況下，俄羅斯發出的威脅仍是十分奇怪。阿努紹斯卡斯強調，大家知道俄羅斯把核武部署在加里寧格勒（Kaliningrad），距離立陶宛邊境不過約100公里。

瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）及芬蘭總理馬林（Sanna Marin）周三（13日）召開聯合記者會，馬林指芬蘭在國會商討完成後，可於數周內準備申請加入北約。

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責任編輯：吳漢培