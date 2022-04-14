▲ 【莎莎178】莎莎國際上季銷售按年增1.9% 香港營業額疫市增9%

香港第五波疫情下，雖然市面人流大減，藥妝零售表現相對穩定。莎莎國際 （00178） 公布，財政年度第4季（1月至3月）期內，莎莎香港零售銷售依然增長9.4%，全集團持續經營業務營業額按年增1.9%至8.34億元，但較疫情前2018/19年度仍少58%。

莎莎指出，香港第五波新冠疫情爆發，莎莎引入快速測試劑、口罩等防疫用品，不過由於多間分店因員工確診新冠肺炎而短暫停業，店舖營業日數損失共約480日（佔第四季總數約7%），上季零售銷售按年增長由去年10月至12月的14.3%，放緩至9.4%。

以同店銷售計，莎莎香港業務受惠低基數效應、關閉多餘店舖，反按年增長22.6%。

不過，澳門收緊入境檢疫措施，令去年同期受惠通關的銷售額掉頭下跌，莎莎澳門上季零售銷售按年跌22.9%。

總計港澳門市業務，莎莎分部營業額按年少4.7%至5.08億元，僅及疫情前3成。季內同店銷售增3%，每宗交易平均金額增1.4%。

莎莎內地營業額跌6.5% 網上營業額增27%

網上和其他市場方面，莎莎內地季內營業額按年少6.5%至8250萬元；因應馬來西亞改用「與病毒共存」，當地營業額增11.5%至6460萬元；線上業務營業額按年增27%至1.78億元，也較疫情前多一倍。

至3月底，莎莎港澳有85家零售店，內地有77家、馬來西亞有72家，總計234家，較一年前淨增加2家，主要反映內地多開20家店、港澳減少15家店。

莎莎預期，未來數月，集團將推出宣傳優惠以利用消費券刺激銷售，積極擴大產品組合類別吸納新客源。

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