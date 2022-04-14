【財政預算案】「百分百擔保個人特惠貸款計劃」優化措施 將於下周二起生效

香港按證保險有限公司宣布， 「百分百擔保個人特惠貸款計劃」 的優化措施，將於下周二（19 日）起生效。

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財政司司長陳茂波於《2022-23 年度財政預算案》宣布，計劃的申請期延長至 2023 年 4 月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的六倍增加至九倍，上限為10萬港元，原為8萬港元。

另外，計劃下的最長還款期由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由 12 個月延長至 18 個月。 詳情載於計劃網頁。如有查詢，亦可致電計劃熱線 2536 0392。

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責任編輯：羅浩濂