【失業貸款】百分百擔保個人特惠貸款優化4.19生效　貸款額上限增至10萬元　滙豐：引科技縮短處理申請時間兩成

▲ 百分百擔保個人特惠貸款計劃優化措施4.19生效 貸款額上限增至10萬元

按證保險公司宣布，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（俗稱「失業貸款」）的優化措施，將於4月19日（星期二）起生效。

財政司司長於《2022-23年度財政預算案》宣布，計劃的申請期延長至2023年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍增加至9倍，上限由原先的8萬元增至10萬元。另外，計劃下的最長還款期由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。

滙豐：引機械人技術改善申請體驗

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，引入了機械人技術去改善申請百分百擔保個人特惠貸款的客戶體驗，利用科技縮短處理時間高達20%，並避免人手操作可能出現的錯誤。

由2022年4月19日起，滙豐客戶可透過滙豐網站及熱線電話2996 7288，隨時隨地申請百分百擔保個人特惠貸款。

中銀香港：續提供簡易便捷電子渠道申請失業貸款

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，將繼續為客戶提供簡易、便捷的電子渠道申請百分百擔保個人特惠貸款計劃，協助有需要人士渡過困境。



有需要的客戶可透過中銀香港手機及網上銀行及中銀香港網頁（貸款>私人貸款>百分百擔保個人特惠貸款），填寫網上申請表及上載所需證明文件，按提交即完成申請「百分百擔保個人特惠貸款」。凡18歲或以上香港永久性居民，在申請該計劃時失業至少兩個月，即符合申請資格。

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