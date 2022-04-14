  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失業貸款】百分百擔保個人特惠貸款優化4.19生效　貸款額上限增至10萬元　滙豐：引科技縮短處理申請時間兩成

Hot Talk 18:50 2022/04/14

分享：

分享：

百分百擔保個人特惠貸款計劃優化措施4.19生效　貸款額上限增至10萬元

按證保險公司宣布，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（俗稱「失業貸款」）的優化措施，將於4月19日（星期二）起生效。

財政司司長於《2022-23年度財政預算案》宣布，計劃的申請期延長至2023年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍增加至9倍，上限由原先的8萬元增至10萬元。另外，計劃下的最長還款期由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。

滙豐：引機械人技術改善申請體驗

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，引入了機械人技術去改善申請百分百擔保個人特惠貸款的客戶體驗，利用科技縮短處理時間高達20%，並避免人手操作可能出現的錯誤。

由2022年4月19日起，滙豐客戶可透過滙豐網站及熱線電話2996 7288，隨時隨地申請百分百擔保個人特惠貸款。

中銀香港：續提供簡易便捷電子渠道申請失業貸款

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，將繼續為客戶提供簡易、便捷的電子渠道申請百分百擔保個人特惠貸款計劃，協助有需要人士渡過困境。

有需要的客戶可透過中銀香港手機及網上銀行及中銀香港網頁（貸款>私人貸款>百分百擔保個人特惠貸款），填寫網上申請表及上載所需證明文件，按提交即完成申請「百分百擔保個人特惠貸款」。凡18歲或以上香港永久性居民，在申請該計劃時失業至少兩個月，即符合申請資格。

【ET財智Talk】晉達特約：電動車＋減碳投資概念　哪類金屬相對受惠？（立即收看）

相關文章：

【香港經濟】渣打：第二季本港經濟料可重返增長　消費券效益料攤長反映
【香港經濟】陳茂波：本港首季經濟無可避免陷收縮　恢復與外地聯繫屬「實在、需要積極應對問題」

開啟hket App，閱讀全文
經濟 失業 財政預算案 香港按證保險有限公司 失業貸款計劃 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388）

上一篇文章

【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒

下一篇文章

【潛力股精選】梁耀康：海爾智家（06690）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里雲據報架構大重整　中國區總裁辭任、多名中高層亦離職
【阿里巴巴9988】阿里雲據報架構大重整　中國區總裁辭任、多名中高層亦離職
【社交距離放寬】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測　美容院健身室戲院主題公園重開（附圖解）
【社交距離放寬】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測　美容院健身室戲院主題公園重開（附圖解）
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【美股期貨】道指期貨靠穩升39點　納指期貨微跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升39點　納指期貨微跌0.1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】內地預告降準　夜期升99點　美團ADR高1.6%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】內地預告降準　夜期升99點　美團ADR高1.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款