金正恩參觀新落成平壤豪宅 主播李春姬獲贈新屋

北韓領袖金正恩早前視察首都平壤新落成的豪宅「瓊樓洞」，並親自參與剪綵儀式。金正恩更向北韓國寶級主播李春姬贈送「瓊樓洞」其中一個單位，以及表揚李春姬多年來的廣播事業成就。

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北韓官媒朝中社周四（14日）報道，「瓊樓洞」坐落平壤市中心，該處本來是金正恩祖父、北韓已故領袖金日成50年代至70年代寓所「5號私邸」。南韓媒體形容該處屬平壤市內數一數二的風水寶地。

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金正恩去年決定用「5號私邸」地皮改建豪宅，計劃將落成的多個單位分配給北韓國內各部門立功的人士。他去年先後4次視察地盤了解施工進度，更親自將豪宅項目命名為「瓊樓洞」。

周五（15日）為金日成110歲冥壽，金正恩指「瓊樓洞」在祖父冥壽來臨之際落成，相信祖父如果知道生前寓所改建成住宅項目供愛國立功人士居住，會感到十分開心。

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金正恩贈送79歲的李春姬一個單位，並於剪綵儀式結束後帶她到現場參觀。金正恩讚揚李春姬過往50多年以來手握革命的咪高峰，年近八旬仍站在前線擔任主播傳達北韓的聲音。

他更叮囑李春姬繼續在廣播事業上取得成果，以及積極培訓新人接班。

據悉，李春姬於1971年加入北韓中央電視台工作，曾獲作為北韓主播最高榮譽的「人民主播」稱號及「努力英雄」稱號。

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責任編輯：鄭錦玲