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【新加坡經濟】新加坡同時動用兩種工具收緊貨幣政策　2010年4月以來首次

宏觀解讀 17:05 2022/04/14

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新加坡一如市場預期收緊貨幣政策，以紓緩通脹。以滙率作為主要政策工具的新加坡金融管理局今宣布，將重新設定新加坡元名義有效滙率（NEER）區間的中間點，並且輕微上調NEER區間斜度，但維持區間寬度不變，這標誌着自2010年4月以來首次同時動用兩種工具收緊貨幣政策。

新加坡華僑銀行財政研究與策略主管Selena Ling接受《彭博電視》訪問時說，這是比前兩次更激進的舉措，而三菱日聯銀行駐新加坡的貨幣分析師Sophia Ng認為，這是新加坡金管局可能採取的最鷹派的舉措。

新加坡金管局：今年核心通脹率料最高為3.5%

新加坡金管局指，在未來幾個季度，新加坡的消費者物價通脹率的增長將超過先前預期。自2月下旬以來，全球商品價格大幅上漲，烏克蘭戰爭和大流行病再次導致供應鏈中斷，這將加劇原有的通脹壓力。最近能源和農業商品價格的飆升，將在今年提高國內電力和天然氣、燃料和非熟食的通脹率。這些將導致運輸和食品服務成本上升。

金管局並預計，今年核心通脹率由今年初所預計介乎2至3%，提升至介乎2.5%至3.5%。同時，「CPI-所有項目」的通脹率預計為4.5%至5.5%，而先前估算範圍介乎2.5%至3.5%。

【ET財智Talk】晉達特約：電動車＋減碳投資概念　哪類金屬相對受惠？（立即收看）

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