掌舖Boutir夥拍Tap & Go「拍住賞」開創網上直播市集

為協助商戶捉緊消費券帶來的龐大機遇，同時讓消費者拿到消費券後可開心消費，掌舖Boutir夥拍HKT Payment Limited旗下Tap & Go「拍住賞」手機錢包，攜手打造嶄新網上直播市集，並以不同主題舉辦直播銷售活動，讓消費者獲得更全面購物資訊及盡享更多優惠，撐本地商戶應對疫情下的營商新常態，亦可抓緊新一輪消費券商機。即日起至6月30日推廣期內，Tap & Go「拍住賞」用戶於掌舖Boutir網站的直播網上市集或指定商戶透過「拍住賞」的二維碼消費滿港幣500元，便可享港幣30元「拍住賞」儲值額回贈。同時，掌舖Boutir商貿平台上的合資格商戶透過HKT Merchant Services登記一站式流動收款裝置「智能POS」及「轉數快」收款方案，可享「轉數快」及Tap & Go「拍住賞」0%交易費優惠。

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掌舖Boutir夥拍Tap & Go「拍住賞」舉辦的直播網上市集，是以多店舖及多場地設定為主，相近類別的商戶（例如售賣凍肉、生果，以及酒品等）可一同參與網上直播市集的銷售活動，帶來多樣化的場景氛圍和消費體驗。商戶只需自選合適地點便可在網上市集上與其他相近類別的商戶輕鬆一起主持直播銷售活動。

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此外，網上市集亦可直接串連至商戶網站，使商戶可參閱用戶流量資訊，以建立和擁有自己的客戶群，提升用戶參與度。商戶同時可透過數據分析，為產品推廣及銷售計劃制定精準的營銷策略。由4月18日開始，市集將會一連四星期在晚上9時，舉行不同主題的直播營銷活動，直播商戶亦會提供多項優惠。

詳情如下：

近年，電子支付愈見盛行，隨著政府推出新一輪消費券，掌舖Boutir致力為綫上綫下商戶帶來先進的新營商模式。掌舖Boutir一直專注四大核心價值：簡易、手機、社交及數據，在競爭激烈的零售市場中，協助商戶提升消費者的購買力。掌舖Boutir商戶至今可選用超過10款電子支付，是全港首個支援最多支付平台的手機商貿平台。

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香港電訊金融服務業務首席營運總監陳厦蒂表示，疫情持續下網上購物近年成為新趨勢，而Tap & Go的主要用戶亦是喜愛網購的年輕一族，我們很高興與聚集眾多本地小店的網店平台掌舖合作，以特惠交易費用助小商戶迎合新常態下的營商模式，搶佔新一輪消費券及經濟重啟的商機。同時透過直播網上市集及一系列消費獎賞，讓Tap & Go用戶安在家中亦可盡情以消費券購物，推動本地消費。

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掌舖Boutir市場及銷售總監王津表示，新冠疫情徹底改變了全球大小經濟體的消費模式，無論是購買必要的生活用品還是尋找解悶的玩具和遊戲機，全都只能依靠網購。公司一直強調數據就是未來的燃料，誰擁有數據就是擁有生意，數據對商戶的重要性在於商戶能運用數據做分析。今次與香港電訊合作舉辦這個創新的直播市集，市集能直接串連至商戶網站，由商戶直接擁有用戶流量並建立自己的客戶群，讓商戶包括小店、老字號能利用科技的發展將以往開設網店的技術壁壘打破，加入以往望而生畏的市場。

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記者：張以正