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美國通脹高燒不退　人行減息如箭在弦

宏觀解讀 17:01 2022/04/14

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3月份美國通脹進一步升溫，按年升幅加速至8.5%，再創40年新高，由於核心通脹增幅弱於預期，投資者討論美國通脹是否見頂。筆者認為現時判斷美國通脹走勢出現轉向仍然言之尚早，在俄烏戰事及中國疫情再起下，環球供應鏈仍然十分脆弱，通脹走勢將趨向反覆。假使通脹短暫見頂，數據依然居高不下，聯儲局將會維持非常進取的手段收緊貨幣政策。現時美國勞動市場強勁，失業率只有3.6%，聯儲局在未來的會議上加息半厘，似乎不會有後顧之憂。然而，聯儲局認為全年以如此迅速的步伐收緊貨幣政策，仍不會引發經濟衰退，看來並不實際。而其他主要央行亦開始跟隨聯儲局加快收緊貨幣政策，包括紐西蘭儲備銀行及加拿大央行一舉加半厘，將限制美元進一步升勢。

面對經濟下行壓力加大，人民銀行傾向逆向減息。中國總理李克強近日三令五申，警告經濟下滑風險，並鼓勵銀行及有關機構適時降準。筆者認為，人行再度降息降準的時機已至，在聯儲局快速加息下，中國推行寬鬆直宜早不宜遲。現時人民幣貶值壓力不大，由俄烏戰事及中美關係觸發的資金外流風險正在消退，而中國疫情及嚴厲的封控措施正削弱經濟增長前景，4月實施降息降準實在是合情合理的舉動。

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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