【加密貨幣】維基編者憂慮加密貨幣認可性　維基媒體停止接收相關捐款　

維基百科作為一個多語言的線上百科全書，記錄了各式各樣的資訊，吸引不少網民查閱。有維基編者（Wikipedians）提出「禁止維基媒體（Wikimedia Foundation，WMF）接受加密貨幣捐款議案」，並獲得逾7成維基編者投票支持議案，本月正式向WNF要求停止接受加密貨幣捐贈。

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WMF於2003年由維基百科的聯合創辦人Jimmy Wales成立，因主要代管維基百科、維基語錄、維基文庫、維基數據、元維基等多個維基計劃而聞名。

組織成立多年，一直保持無廣告及免費運營的方式活躍至今，其主要收入來源則靠外部捐款而來，包括現金、比特幣、比特幣現金（Bitcoin Cash）和以太幣。在上一個財政年度，WMF便收到價值約13萬美元，即約102萬港元的加密貨幣捐款。

提出是次議案的維基編者表示，至今加密貨幣仍是極具風險的投資，質疑WMF接受加密貨幣，是否代表WMF和一眾成員都認可相關技術。

加上，以比特幣和以太幣兩種使用大較高的加密貨幣為例，兩者的生產及交易過程不但需要耗用大量電能，亦會產生不少電子垃圾，對環境造成負面影響。WMF接受加密貨幣捐款一舉，不但與組織的可持續性發展承諾背道而馳，甚至會影響WMF的聲譽。

因此，有維基編者1月10日至4月12日期間向一眾維基編者徵求意見，以決定是否正式要求WMF停止接受加密貨幣捐贈。撇除新帳戶和未註冊用戶，投票活動有約400名用戶參與，當中232人，即71.17%參與者表示支持有關議案，要求WMF停止接受加密貨幣捐贈。

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責任編輯：殷凱怡

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