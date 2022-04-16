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【NFT】日本歌舞伎進軍NFT市場　創新形式呈文化資產

16:00 2022/04/16

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日本經營百年傳統劇場企業松竹，於今（16日）發行歌舞伎NFT（非同質化代幣）產品，盼能透過將無形文化遺產歌舞伎數碼化，打入年輕人市場。（官方影片截圖）

不少港人也熱愛日本文化，甚至笑稱日本是「家鄉」，惟受疫情影響，不能「回鄉」的港人或有新方法一解思鄉之愁。日本經營百年傳統劇場企業松竹，於今（16日）發行歌舞伎NFT（非同質化代幣）產品，盼能透過將無形文化遺產歌舞伎數碼化，打入年輕人市場。

【元宇宙】Mastercard申請元宇宙商標　可使用虛擬信用卡交易

綜合日本媒體報道，松竹是次所發行的歌舞伎NFT為影片檔案，該影片檔案原為劇場表演項目。惟因疫情影響，因此該企決定將公演改為結合真人演出和即時合成CG（Computer Graphic，電腦圖形學）背景的方式，推出名為「 META 歌舞伎 Genji Memories （源氏物語）」的直播，其後更會在直播中截取12個30秒至1分半鐘的影片製作成NFT。

    點擊圖片放大
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松竹表示歌舞伎NFT將以每個片段1萬日圓（約625港元）及2段特別限定片段1.5萬日圓（約938港元）的定價公開發售，另外，購買時也接受以加密貨幣形式付款。

該企指出，推出歌舞伎NFT是為了應對大環境改變的方法之一，同時希望可以吸引年輕族群，提高該無形文化遺產的海外知名度。

【機迷熱話】SEGA「Super Game」發展藍圖　盼闖雲端遊戲及NFT領域

【NFT】送3千「Choi Yeah NFT」予港人　曾俊華：只抱教育心態進行　沒有太大期望

責任編輯：文睿

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