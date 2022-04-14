▲ 【騰訊700】騰訊網遊加速器5月起僅支援國服 變相阻內地用戶玩未獲批海外遊戲

騰訊 （00700） 周三晚上公布，旗下「騰訊網遊加速器」在5月31日起將更改為「騰訊遊戲管家」。騰訊指出，產品營運策略調整後，將只會支援內地伺服器（國服）遊戲加速，分析指，騰訊變相阻止用戶經平台遊玩未獲內地批准的遊戲。

騰訊表示，已開放退款通道，為調整給用戶帶來的不便，表示歉意。

中國內地設有遊戲審查制度，且國服與海外伺服器須分離，即使海外遊戲沒有被明文禁止遊玩，但網速會遭大幅減慢，變相令用戶無法連接。

騰訊在2018年推出有關服務，網易 （09999） 也有類似服務，以網絡加速器令用戶玩遊戲時連接更穩定、低時延，也令用戶可以連接《Grand Theft Auto（GTA）》、《動物之森》等未通過審批的遊戲。

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