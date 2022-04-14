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【iBond 2021】花旗料明年通脹升3% iBond及綠債分派有望超保證息率

16:48 2022/04/14

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統計處將於下周五公布3月份通脹，大新的專家料升1.4%，上商料升1.5%。

政府統計處將於下周五（4月22日）公布3月份本港消費物價指數（CPI），上月準確預測2月份CPI升1.6%的大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒，料3月CPI按年只升1.4%，市料通脹放緩的主因，是受第5波疫情重創經濟。不過，綜合專家分析，預期第2季起CPI開始趨升，皆因內地爆疫累深圳及上海等半封城，全球供應鏈再被扭曲，疊加俄羅斯入侵烏克蘭，令油價飛升及糧食漲價。何況特首林鄭月娥剛公布放寬社交距離，市料即將出現報復式消費等，皆刺激通脹。綜合3位名家對CPI的估計，以大行花旗最進取，預計今年全年CPI升2.5%、明年再攀升至3%。

若今明兩年通脹顯著急漲，以浮息計價的通脹掛鈎債券（iBond，04246）、派息有望超越兩厘的墊底息。再者，本月底重推的零售綠色債券 （新上市編號：04252） ，浮息回報或高於2.5厘包底息。

陳茂波：零售綠債料月底前接受認購【下一頁

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預測香港今年首季通脹按年升幅達2%，之後三季可能逐步升溫至2.6%、2.7%及3.2%。至於今年全年平均通脹預測2.5%，2023年或進一步升至3%。

上商研究部主管林俊泓較保守，相信今年全年本港CPI只升1.5%，明年錄得2%升幅。

反觀，大新的溫嘉煒更克制，估計今年CPI只升1.7%，明年再收窄至1.5%。

此外，談及經濟增長，花旗的廖嘉豪表示，受疫情衝擊，預測第一季本港GDP或按年收縮1.2%，之後或回穩，第二季經濟增長預測0.8%，第三及第四季反彈可能較明顯，料分別增長4.6%及5.6%。今年全年GDP或增長2.5%，明年復甦有機會加快至增長3.5%。

財政司司長陳茂波於發表預算案時曾指，今年整體通脹料升2.1%、基本通脹升2%。而4月已向市民派首輪電子消費券，總額約664億元，市料對經濟及通脹起提振作用。而外電指，美國財長耶倫昨晚明言，俄烏危機令食品及能源等商品漲價，加劇通脹壓力。

香港2月通脹上升至1.6%【下一頁

另方面，經濟通的數據顯示，iBond自去年中在港交所 （00388） 掛牌，其52周高位為104.05元、低位險守底價100元，今天（14日）收報100.2元。

那邊廂，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，受嚴格的防疫措施影響，預計香港經濟在今年首季難免出現按年同比收縮。首季GDP有機會收縮3%左右，之後逐季改善。如果疫情逐步受控，本地經濟活動正常化取得進展，全年仍有機會實現低單位數增長，但2022年GDP增幅或在2%以下。但預計未來兩年顯著反彈，2023及2024年GDP增速分別為5%及3.5%。

大新溫嘉煒預測首季GDP陷負增長1.7%，次季再急彈4.6%。上商林俊泓更悲觀，料首兩季分別為負1%及負1.7%，但第3季顯著改善至升2.5%，末季更勁彈7.6%。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

綠色債券 iBond 通脹債券 通脹 GDP CPI 香港 宏觀分析

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