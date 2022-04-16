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【機迷熱話】任天堂將推新一代Switch主機？　外媒點出關鍵線索

18:00 2022/04/16

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最近有外國遊戲頻道，透過分析《薩爾達傳說：曠野之息 續篇》最新影片，推測任天堂將會推出新一代Switch主機。

近年盛傳任天堂即將發表新一代Switch主機，但官方一直未就事件作出回應。最近有外國遊戲頻道，透過分析《薩爾達傳說：曠野之息 續篇》最新影片，推測任天堂將會推出新一代Switch主機。

【機迷熱話】《薩爾達傳說：曠野之息》 續作 推遲至2023年春季發布
 
以技術分析為主的YouTube頻道Digital Foundry，早前邀請3位遊戲界專家Richard Leadbetter、John Linneman及Alex Battaglia，討論《薩爾達傳說：曠野之息 續篇》的最新畫面，他們認為影片細節太過於出色，以目前的Switch效能是無法做到。
 
Battaglia舉例，預告中的雲層無法靠現有的Switch圖形能力運算，做出反鋸齒效果，甚至連現時的Xbox Series X都未必可以做到。他又指，影片中主角林克逐漸靠近雲層時，畫面都沒有出現分解跡象，說明遊戲是在比現在Switch更強的機型上運行。

【機迷熱話】Xbox向用戶隨機派發禮品卡 可於商店內自由消費
 
雖然預告影片有可能經過修飾，但專家們認為，任天堂甚少會在預告影片中出現比成品更精細的畫面。事實上，任天堂過往也曾發生類似事件，最初《薩爾達傳說：曠野之息》原定是在Wii U上推出，後來亦同步於Switch推出；另一遊戲《曙光公主》也曾同時橫跨GameCube與Wii兩大平台。
 
任天堂日前宣布，原定於今年推出的《薩爾達傳說：曠野之息 續篇》，將延遲至2023年春季發表。若專家推測屬實，新主機有望與遊戲同步登場。

【機迷熱話】支援更多舊版本遊戲？ PS5未來或以模擬器方式執行PS3遊戲

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責任編輯：廖淑瑩

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