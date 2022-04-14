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【移民澳洲】斥逾1.1億加快審批 近萬技術移民受惠

環球社會熱點 16:44 2022/04/14

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澳洲政府前年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和臨時技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑。澳洲聯邦政府宣布，斥資1,970萬澳元（約1.15億港元）推行「移民技術激勵」計劃，為澳洲境內技術移民提供免費技能評估等服務，料將有9,500名移民技術人士受惠。

澳洲大增3萬個技術移民簽證配額 削3分1家庭簽證 【下一頁】

澳洲聯邦教育、技能及就業部（Department of Education, Skills and Employment）宣布，撥款1970萬澳元於「移民技術激勵」計劃。計劃旨在為合資格技術移民提供針對性支援，包括解決技能評估申請審批延誤、財務或資格方面等問題，以及尋找符合技能水平工作困難。

澳洲媒體報道指，計畫分為3個類別，分別著重加快技能評估及審批時間、為移民提供免費技能評估機會，以及提供就業能力評估及諮詢。澳洲媒體估算，技能評估機構在計畫下，收齊所需文件至審批只需15個工作天。澳洲當局相信，計畫將為境內移民提供加快進入勞工市場的機會，境內約9,500名移民可受惠，當局亦可藉此解決技術勞動力短缺問題。

澳洲聯邦銀行預測樓市明年到頂 後年跌10% 【下一頁】

澳洲政府回覆傳媒查詢時表示，計畫旨在令目前身在澳洲，但技能未被認可移民為澳洲勞動力市場作出貢獻，並填補技能短缺。計畫同時亦提高部分準備好進入勞動力市場，但並從事優先移民職業人士的就業能力。

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責任編輯：李俊儀

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