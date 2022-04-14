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【電子消費券2022】星展推消費三重獎　轉數快轉賬、用信用卡增值、連結Alipay HK等有優惠

Hot Talk 16:32 2022/04/14

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【電子消費券2022】星展推消費三重獎　轉數快轉賬、用信用卡增值、連結Alipay HK等有優惠

星展香港配合政府發放最新一期5000元電子消費劵，推出電子消費三重獎賞，無論現有用戶或新用戶，於推廣期內 （1） 以星展網上理財平台轉賬至電子錢包、（2） 以DBS信用卡增值指定消費券計劃電子錢包，或 （3） 經AlipayHK連結DBS適用信用卡並消費，即可獲享總值高達740元回贈，兼有機會參與港幣$1,000電子錢包大抽獎。

轉數快轉賬1,000元即可獲賞50元

凡於推廣期內，透過DBS digibank HK流動應用程式或星展iBanking網上理財以轉數快轉賬1,000元或以上至3個電子錢包（AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&Go）的其中一個，即可獲賞50元。另外，首次轉賬至以上3個電子錢包中的任何一個，可額外獲賞50元。

轉賬滿100元即可自動獲得1個電子印花，完成合資格交易更有機會獲得400元升級現金獎賞。增值電子錢包推廣期為即日起至2022年7月31日，電子印花計劃推廣期則為即日起至2022年6月23日。詳情可【按此

以DBS信用卡增值電子錢包可享優惠

其次，用戶首次以DBS信用卡於指定消費券計劃電子錢包 （AlipayHK / 手機八達通卡/ WeChat Pay HK）增值滿500或以上，可分別享「一扣即享」30優惠元。合資格持卡人於DBS Card+登記並成功獲取最少一次上述優惠獎賞，即可參與電子錢包大抽獎，每位得獎者可獲贈1,000元現金回贈，推廣期為即日起至2022年6月30日。【增值詳情可按此】。

AlipayHK連結DBS信用卡可享禮券

DBS信用卡持卡人經AlipayHK連結DBS信用卡，於推廣期內單一付款金額達200元或以上，即可享10元 AlipayHK禮券。每位持卡人於推廣期內每月最多可享優惠5次，全期最多可享優惠合共15次。推廣期為即日起至2022年6月30日。

更多1萬元消費券消息

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