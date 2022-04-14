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【美股焦點】亞馬遜向賣家第三方賣家　徵5%燃料和通脹附加費

環球政經 18:13 2022/04/14

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亞馬遜（AMZN）周三（13日）表示，由於成本上升，決定對在第三方賣家徵收平均5%的燃油和通脹附加費，由4月28日起實施。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

是次將是亞馬遜首度向第三方賣家徵收附加費，據外媒引述內部文件顯示，透過亞馬遜物流（Fulfillment by Amazon，FBA）存放和運送的商品，將每件收費多0.24美元。亞馬遜稱，是次附加費並非永久性，這是在供應商中廣泛使用的機制。而使用第三方送貨服務或自己發貨的賣家不會受到附加費的影響。

亞馬遜發言人表示，隨著全球放寬防疫限制，預期今年會回復正常，但燃料和通膨仍帶來更多挑戰。暫時難以評估情況持續時間。

去年，第三方賣家向亞馬遜支付了約1,030億美元，約佔亞馬遜收入的22%。

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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