CCL連升兩周報179.65點　中原︰展望樓價走勢將反覆向升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市轉旺，樓價走勢將反覆向升。中原城市領先指數CCL最新報179.65點，按周升0.17%，並連升2周，累升1.30%，確認樓價見底回升，相信樓價將會反覆向上，展望CCL下半年目標重上190點水平，收復早前的跌幅。換言之，以現時指數179.65點計，展望樓價於下半年可回升約5.8%。

其他指數方面，按近2周計，CCL Mass累升0.80%，CCL（中小型單位）累升1.04%，CCL（大型單位）累升2.63%。黃良昇指，政府公佈下周四（4月21日）首階段放寬社交距離措施詳情，以及4月15日至18日復活節長假期，對樓市的影響將於5月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.32%。CCL（中小型單位）報178.97點，按周跌0.15%。CCL Mass及CCL（中小型單位）雖回軟，但仍比2周前的低位高，走勢反覆向上。CCL（大型單位）報183.14點，按周升1.74%，升幅16周以來最大，連升2周共2.63%。

以分區計，本周四區樓價三升一跌，走勢各自反覆上升。港島CCL_Mass報185.76點，按周升0.46%，連升3周共3.37%。新界西CCL_Mass報169.31點，按周升0.31%，連升2周共2.15%。新界東CCL_Mass報193.37點，按周升0.06%。九龍CCL_Mass報170.40點，按周跌1.62%。

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