  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CCL連升兩周報179.65點　中原︰展望樓價走勢將反覆向升

股樓投資 16:25 2022/04/14

分享：

分享：

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市轉旺，樓價走勢將反覆向升。中原城市領先指數CCL最新報179.65點，按周升0.17%，並連升2周，累升1.30%，確認樓價見底回升，相信樓價將會反覆向上，展望CCL下半年目標重上190點水平，收復早前的跌幅。換言之，以現時指數179.65點計，展望樓價於下半年可回升約5.8%。

其他指數方面，按近2周計，CCL Mass累升0.80%，CCL（中小型單位）累升1.04%，CCL（大型單位）累升2.63%。黃良昇指，政府公佈下周四（4月21日）首階段放寬社交距離措施詳情，以及4月15日至18日復活節長假期，對樓市的影響將於5月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.32%。CCL（中小型單位）報178.97點，按周跌0.15%。CCL Mass及CCL（中小型單位）雖回軟，但仍比2周前的低位高，走勢反覆向上。CCL（大型單位）報183.14點，按周升1.74%，升幅16周以來最大，連升2周共2.63%。

以分區計，本周四區樓價三升一跌，走勢各自反覆上升。港島CCL_Mass報185.76點，按周升0.46%，連升3周共3.37%。新界西CCL_Mass報169.31點，按周升0.31%，連升2周共2.15%。新界東CCL_Mass報193.37點，按周升0.06%。九龍CCL_Mass報170.40點，按周跌1.62%。

同場加映︰【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 樓價 CCL 中原地產

上一篇文章

【新股IPO】內地日式放題餐廳KAMII Group遞交來港上市申請

下一篇文章

【新股IPO】內地問答平台知乎知乎2390擬以32.06元定價 集資8.3億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股
【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款