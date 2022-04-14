【有相睇】提早落注北部都會區　高市價購長實洪水橋二手盤

政府致力發展北部都會區，市場預計洪水橋受惠其中，有外區客近日到該區尋寶，並以高市價購入一伙三房單位。美聯物業梁磊昇表示，洪水橋尚城6座中層E室，實用面積763平方呎，三房套連儲物室間隔，向東望，開揚景觀，日前以861萬元易手，高市價5%，實用呎價約11,284元。

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梁磊昇透露，買家為外區換樓客，因為看好洪水橋發展，加上單位設靚裝修，考慮片刻便即決定入市，雖然成交價高市價5%，但買家仍覺得物有所值。從代理提供的單位相片可見，單位有靚裝修，可即買即住。

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資料顯示，原業主於2018年6月733.8萬元購入上址，持貨近4年，現帳面獲利127.2萬元，物業期內升值17%。

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