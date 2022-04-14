【新股IPO】內地日式放題餐廳KAMII Group遞交來港上市申請

內地日本料理放題餐廳集團KAMII Group已遞交來港上市申請，國信證券為獨家保薦人。根據其初步招股文件顯示，KAMII Group於內地經營管理旗艦品牌「上井精緻料理」及附屬餐廳品牌「倆倆和牛」，目前於中國18個城市共開設47家連鎖餐廳，包括35家自營的上井餐廳、 11家加盟的上井餐廳及一家倆倆和牛餐廳。是次上市集資所得主要將用於開設新餐廳及發展新品牌。

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截至2021年底止年度，KAMII Group顧客人均消費達282.7元人民幣，每日平均上座率為64.8%，翻台率為0.7次，餐廳日均銷售額達103.85萬元人民幣，同店銷售達到2.11億元人民幣，同店銷售增長率 24.9%。去年度集團收入達3.59億元人民幣，按年升45.6%，純利則升逾1.1倍至3,106.2萬元人民幣。

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記者：張以正