【Clubhouse新功能】Clubhouse推黑暗模式助慳電 增問答遊戲功能

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▲ 據科技網站《TechCrunch》報道，Clubhouse近期正在測試一項名為「Wild Cards」的聊天室新功能，透過「限時QA問答」的遊戲挑戰方式，促進聊天室內成員之間互動交流的氣氛。除了可以打開話題，還能為聊天增添樂趣。