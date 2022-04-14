【Clubhouse新功能】Clubhouse推黑暗模式助慳電　增問答遊戲功能

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【iOS App】App Store免費App成糖衣毒藥 終需付費才可享用功能
早前成為網民新寵，就連Tesla創辦人Elon Musk都大力推薦的的語音社交平台Clubhouse，近日再推新功能。Clubhouse宣布由今（14日）起，推出「黑暗模式」UI介面功能，可減少手機用電量。另有外媒指出，Clubhouse最近正測試「限時QA問答」功能，增加聊天氣氛。
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據科技網站《TechCrunch》報道，Clubhouse近期正在測試一項名為「Wild Cards」的聊天室新功能，透過「限時QA問答」的遊戲挑戰方式，促進聊天室內成員之間互動交流的氣氛。除了可以打開話題，還能為聊天增添樂趣。
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報道又指，用戶若要在Clubhouse上體驗該新功能，需點擊頁面上的「+ Rooms」（加入房間）按鈕，然後選擇「Games」，即可開啟一個聊天室，並可邀請好友加入一起參與。當受邀對象全部進入聊天室，即可開始遊玩。這項「Wild Cards」遊戲新功能，置有由官方提供的問答題目清單，例如60秒說出某一套電影的感想、分享身邊的5件事。
目前處於測試階段的「Wild Cards」遊戲功能，只有英文版本。至於正式推出時間，仍有待Clubhouse公布有關消息。
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責任編輯：廖淑瑩