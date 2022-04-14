【樂園重開】海洋公園下周四重開 推出全日優惠套票成人360元即可入場 今晚6時起接受預訂

第五波疫情逐漸受控，政府陸續放寬社交距離措施，海洋公園亦將於下周四（21日）重開。海洋公園推出「至抵優惠玩盡公園每個角落」全日優惠套票，可全日在山下海濱樂園和山上高峰樂園遊玩。

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由4月21日至6月30日期間，海洋公園推出「至抵優惠玩盡公園每個角落」全日優惠套票，成人360元，小童216元，門票於今日（14日）下午6時起接受網上預約入園及發售優惠門票。

另外，由於海洋公園開業45周年，將推出一連串優惠和活動。由4月21日至6月30日期間，香港身分證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，即享門票半價，而有「4」或「5」字則可享門票八折，兩款優惠更享30元電子購物現金券。

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責任編輯：羅浩濂