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【MPF】首季MPF市佔率 僅1間經營者逆市獨升

16:09 2022/04/14

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首季MPF市佔率，積金評級指有3間供應商微跌、僅1間升。

據強積金 （MPF） 專家積金評級公司的最新統計，截至今年3月31日止，今年首季10大MPF服務提供者中，僅滙豐（HSBC）的市場佔有率逆市上升，從去年底的17.8%，微升0.1個百分點至第一季的17.9%，管理MPF總資產值為2003.39億元。不過，其排名仍維持第2位，市場預料或跟滙豐早前力谷整合帳戶、以及可扣稅自願性供款（TVC）等紅利回贈優惠有關。

此外，按積金評級的數據，首季有3間MPF供應商的市佔率微跌，全部皆略減0.1個百分點，宏利 （00945） 從去年底的27%，跌至第一季的26.9%，但其一哥地位未受挑戰，管理資產逾3010.5億元。同樣，信安及富達兩間美資行亦呈季度下跌。

積金局回應積金評級報告 指計劃成員毋須過份擔心短期波動【下一頁

至於10大營辦商的市佔率排名依次為宏利、滙豐、永明金融（佔10.9%）、友邦（AIA佔9%），以及中銀保誠（佔7.1%）穩守5大列，其餘為恒生 （00011） 佔5.8%、信安佔5.7%、BCT銀聯佔5.6%、富達佔4.4%，以及東亞 （00023） 的2.7%。

順帶一提，早前把MPF行政工序賣給渣打香港 （02888） 、新地 （00016） 旗下僱主營辦計劃，市場份額為0.6%，只供系內員工參與的MPF總額為69.2億元。

駿隆指，首季MPF表現急瀉逾6%，成員累計慘輸762億元，人均供款蝕逾1.6萬元，大跌市下，打工仔的血汗錢勁蝕，難免令MPF的收費再備受關注，可惜過去一年鮮見有營運商減價，回饋捧場客。供款人唯有靜待2025年，當積金易（eMPF）數碼平台正式投入服務，收費才有望分階段驟降。

【ET財智Talk】晉達特約：電動車＋減碳投資概念　哪類金屬相對受惠？（立即收看）

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

永明金融 滙豐控股（00005） 宏利金融－S（00945） 強積金 退休組合

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