【MPF】駿隆：主動型港股基金3月淨流入約30億元　為吸資最高資產類別

▲ 駿隆指主動型港股基金3月淨流入約30億港元，為吸資最高資產類別。

駿隆公佈3月份強積金基金資產類型淨流向，市場在3月轉換大約共30億港元到香港（主動型）股票基金，以及22億港元到香港股票基金（追蹤指數）。而強積金保守基金錄得22億港元的淨流出，駿隆指這代表成員對保守基金持較不樂觀的看法。

駿隆集團執行董事王玉麟分析指，3月香港股票（主動型）基金為淨流入最高的資產類別，而保守基金的資產淨流出最高。他又稱，成員於3月大約有67億港元資金流入股票市場，其主要來源為債券和貨幣市場（43 億港元）。

駿隆建議強積金成員在調整強積金資產配置時，應考慮較長線的投資年期，而非短線波動，又指中期而言，俄烏戰事、美國加息和考慮縮表，或會為信貸市場持續帶來波動。王玉麟續指，成員除了留意市場動態和了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

業界龍頭首三位為宏利、滙豐、永明

駿隆同時公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（26.9%）、 滙豐（17.9%）及永明（10.9%）。於過去 12 個月，宏利（+1.2%）及永明（+0.5%）錄得最多市佔率增幅，相反滙豐（-0.7%）的市佔率則下滑最多。

年初至今十大表現最佳成份基金 ，分別是中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金、東亞（強積金）集成信託計劃東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金，以及東亞（強積金）行業計劃東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金，年初至今回報分別是0.7％、0.5%及0.5％。

年初至今十大表現最差成份基金則分別是宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF歐洲股票基金、萬全強制性公積金計劃大中華股票基金，以及我的強積金計劃我的中國股票基金，年初至今回報分別是-16.7%、-15.9% 及-15.9%。

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