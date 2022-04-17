【創業兵團】前社工創桌遊社企　棄高薪厚職圓創業夢

▲ Thomas曾任職社工工作，於2012年時受兩女兒的啟發，成立社會企業「樂在棋中」，現時共推出約100套桌遊，主打本土文化特色。（受訪者提供圖片）

在這個鼓勵創業、勇敢追夢的時代，許多年輕成功企業家的案例，讓大眾覺得年輕才有創業的本錢，但樂在棋中的創辦人黃頌行（Thomas）並不認同這說法，他認為創業和年齡無關，只要有足夠信念與執行力，無論什麼時候都是創業的最佳時機。

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黃頌行自小喜歡桌上遊戲，在求學時期成績一般，在老師與同學眼中都較為平凡，直到中學因參加校內棋藝比賽時得到冠軍，從而得到很大的滿足感，更因此接觸到不同類型的桌上遊戲，為日後的創業之路埋下種子。

身為兩女之父的黃頌行曾任職社工工作，於2012年時受兩女兒的啟發，成立社會企業「樂在棋中」，同時身兼品牌設計師，其後在2015年更辭職全力投入，現時共推出約100套桌遊，主打本土文化特色。

創業初期不被看好 憑熱誠信念捱過

回想創業之初，黃頌行表示自己心態上曾發生劇烈的轉變，因為先前自己並無營商經驗，加上在創業時已屆中年，要毅然放棄多年建立的成就，跳出舒適圈去面對全新的事物，因此有種孤注一擲的感覺，需要面對很大的壓力。

尤其在剛開始創業時，為打響品牌知名度，黃頌行曾參加不少遊戲設計比賽與活動，但他坦言「在剛開始並不被看好，甚至在過程中聽過不少冷言冷語。亦試過被旁人看不起，認為桌遊目標市場較小眾，很快就會失敗。」

他舉例指，有次他獲邀參加理工大學的初創企業論壇，分享自己的創業故事。但其後被當時的嘉賓施永青指，在數碼時代發展桌遊是「死硬」，更直言遊戲是夕陽行業。即使如此，Thomas仍沒有放棄，憑著家人的支持，以及對桌上遊戲的熱愛及信念，幫助他渡過一個又一個的難關。

直到幾年後，黃頌行在偶然的機會下重遇施永青，對方亦被他永不言敗的堅毅精神所打動，對他另眼相看，主動邀請他傾談，提出很多意見助他發展業務。後來更提名他參加比賽，成為其創業生涯的貴人之一。

身為過來人，黃頌行認為創業者最重要是自律、自知及懂得把握機會。「因為創業不像上班，會有人指導你的工作情況或進度，故創業者的自律性就非常重要，要靠自己去思考下一步行動。」

現時品牌創立至今已有十年，透過不斷創新和學習，加上用心的宣傳，已贏得不少人的讚賞和認同。早前亦趁疫情期間，在租金下降時在荃灣南豐紗廠及中環街市逆市開設兩間店鋪，合共已有四個實體零售銷售點，他亦透露未來會繼續專注品牌網店及實體店發展。

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記者：黃顯晴

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