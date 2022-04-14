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【2022消費券】ELEMENTS圓方「春日購物禮遇」 消費滿2,000元享2,000元獎賞

理財智慧 16:47 2022/04/14

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新一輪消費券已經派發，ELEMENTS圓方亦宣布推出「春日購物禮遇」消費獎賞活動，由即日起至5月20日，以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享合共總值2,000元的獎賞，如消費滿1萬元亦可享總值3,000元的獎賞。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

由即日起至2022年5月20日，顧客於商場以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享合共總值2,000元獎賞，包括總值400元指定消費餐飲電子禮券、100元指定消費美容電子禮券，以及總值1,500元指定消費商戶電子禮券。另消費滿1萬元，亦可享合共總值3,000元獎賞，包括總值1,000元指定消費餐飲電子禮券、總值港幣200元指定消費美容電子禮券、總值200元指定消費時尚服飾電子禮券，以及總值1,600元指定消費商戶電子禮券。

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此外，由即日起至4月30日，於商場消費滿6萬元，更可享合共總值2萬元獎賞，包括總值2,000元指定消費餐飲電子禮券、總值1,500元指定消費美容電子禮券、總值1,200元指定消費時尚服飾電子禮券、總值1,000元指定消費珠寶及配飾電子禮券、總值300元指定消費購物電子禮券，以及總值1.4萬元指定消費商戶電子禮券。

顧客憑即日電子消費滿100元，可享2小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿400元，可享4小時免費泊車優惠。此外，顧客於商場換領泊車優惠，更可獲「1小時免費泊車券」2張，供下次使用。

【價格調查】消委會：超市貨品總平均售價較1月升4.2% 包裝蛋糕、米和雞蛋升幅最高【下一頁

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責任編輯：嚴浩文



 

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