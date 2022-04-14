【2022消費券】ELEMENTS圓方「春日購物禮遇」 消費滿2,000元享2,000元獎賞

新一輪消費券已經派發，ELEMENTS圓方亦宣布推出「春日購物禮遇」消費獎賞活動，由即日起至5月20日，以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享合共總值2,000元的獎賞，如消費滿1萬元亦可享總值3,000元的獎賞。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

由即日起至2022年5月20日，顧客於商場以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享合共總值2,000元獎賞，包括總值400元指定消費餐飲電子禮券、100元指定消費美容電子禮券，以及總值1,500元指定消費商戶電子禮券。另消費滿1萬元，亦可享合共總值3,000元獎賞，包括總值1,000元指定消費餐飲電子禮券、總值港幣200元指定消費美容電子禮券、總值200元指定消費時尚服飾電子禮券，以及總值1,600元指定消費商戶電子禮券。

【延伸閱讀】【2022消費券】Expedia推消費券優惠 用Tap & Go 拍住賞萬事達卡預訂酒店住宿 可享額外85折

【延伸閱讀】【2022消費券】新世界旗下K11集團升級K Dollar獎賞計劃 覆蓋逾500間商戶 限時贈高達10倍獎賞

【延伸閱讀】【2022消費券】數碼及抗疫產品清倉優惠 逾300件產品部分低至兩折

此外，由即日起至4月30日，於商場消費滿6萬元，更可享合共總值2萬元獎賞，包括總值2,000元指定消費餐飲電子禮券、總值1,500元指定消費美容電子禮券、總值1,200元指定消費時尚服飾電子禮券、總值1,000元指定消費珠寶及配飾電子禮券、總值300元指定消費購物電子禮券，以及總值1.4萬元指定消費商戶電子禮券。

顧客憑即日電子消費滿100元，可享2小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿400元，可享4小時免費泊車優惠。此外，顧客於商場換領泊車優惠，更可獲「1小時免費泊車券」2張，供下次使用。

【價格調查】消委會：超市貨品總平均售價較1月升4.2% 包裝蛋糕、米和雞蛋升幅最高【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文





