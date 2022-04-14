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【AI股】創新奇智去年虧損擴大至約6.4億元人幣　CEO徐輝：目標未來2至3年內經營上達致收支平衡

股市 16:41 2022/04/14

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【AI股】創新奇智去年虧損擴大至約6.4億元人幣　CEO徐輝：目標未來2至3年內經營上達致收支平衡

人工智能公司創新奇智 （02121） 去年虧損擴大至約6.4億元（人民幣‧下同），公司執行董事兼首席執行官徐輝表示，公司研發投入很多，但目標未來2至3年內在經營層面上達致收支平衡。

創新奇智今日大升13.7%，收報15.46元，成交額為512萬元，市值86億元。

創新奇智去年營業收入達8.6億元，按年大增86.3%，毛利按年增長98.5%至達2.7億元，毛利率達31%，按年提升1.9個百分點。虧損由2020年底的3.6億元擴大至約6.4億元。經調整虧損1.4億元，大致持平。徐輝指，「公司毛利成長屬行業最好，沒有之一。公司目標未來2至3年內在經營層面上達致收支平衡。」

不過，他亦提到，中國首季新冠疫情對公司有所影響，特別是在深圳在內的珠三角、總部所在地青島、以及上海的長三角，此地為製造業最為蓬勃的地區，而當中有很多的訂單、合同、項目洽談，物流上亦有延遲，甚至有部分應收款項亦延後收付，並會在今年首季及上半年度表現受影響，但表明對今年增長抱有信心。

分部收入方面，公司主營產品及解決方案銷售，其收入達8.5億元，佔總收入98.3%，而數據解決方案服務收入為1475萬元，佔總收入1.7%。按行業劃分，製造行業的營業收入達4.5億元， 按年大幅增加1.3倍，貢獻52.2%的營業收入；金融服務行業的收入達2.7億元，按年增長49.4%，佔營業收入之31.8%。

目標今年底優質客戶營收貢獻達到85%以上

公司去年客戶數量增至159家，其中年營收貢獻450萬元以上的優質客戶數量自2020年的23家增加至2021年的42家。優質客戶以金額計算的複購率為102.5%。他提到，公司今年將大力拓展現有客戶，並轉化成優質客戶，並期望今年底優質客戶的營收貢獻達到85%以上。

徐輝表示，未來2至3年製造行業料繼續錄得強勁增長，並總收入達三分之二的比重。「製造行業佔中國經濟達27%，因此主要面對B2B市場，且增速最快，可享有紅利。同時又有41個工業大類，而公司只涉及其中的6個，可見發展空間巨大，而公司將陸續探索其餘35個細分行業。」

另外，公司累計申請634項AI相關專利、90%以上是發明專利，成功註冊124件，新增申請112項專利。集團研發費用按年升80.5%至近3.3億元。

就多間科網企業傳出裁員潮，徐輝表示，人才依然為公司研發動力要素，未來將繼續增騁人才，人力成本佔收入將維持50%以上。公司去年共擁有259名技術人員，佔集團員工數量之56.7%，而一般及行政開支佔收入從2020年的42.2%增至去年的52.2%。

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編輯:姚卓然

港股 人工智能 金融服務 創新奇智（02121）

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