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【信用卡優惠】Citi信用卡麥當勞簽賬滿30元即時回贈5元　兼享五折積分兌換率憑分消費獎賞

Hot Talk 15:42 2022/04/14

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【信用卡優惠】Citi信用卡麥當勞簽賬滿30元即時回贈5元　兼享五折積分兌換率憑分消費獎賞

花旗銀行與麥當勞推出全新即時簽賬回贈及加碼憑分消費優惠。由即日起至6月5日，Citi信用卡客戶憑卡簽賬，不論是堂食、外賣、麥麥送或用麥當勞App叫餐，簽賬滿30元可獲即時回贈5元，於推廣期內可賺取高達40元簽賬回贈。另外，Citi指定信用卡客戶可透過Pay with Points 憑分消費兌換服務，於麥當勞或麥當勞App應用程式簽賬後，享五折積分兌換率抵銷麥當勞簽賬。

憑分抵銷簽賬步驟：

1. Citi 指定信用卡客戶於麥當勞或麥當勞App簽賬後，將收到由花旗銀行發出的短訊。客戶於24小時內透過短訊內附連結進入「Pay with Points 憑分消費」網站。

2. 於「PaywithPoints憑分消費」網站自由選擇兌換金額。 

3. 成功憑分消費後會收到即時確認通知。 

【ET財智Talk】晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局（立即收看）

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