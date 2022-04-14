【ET講股通】梁耀康：憧憬降準疫情股彈（附time code）（第二版︰加入文字內容）

國務院預告降準，刺激港股今早高開88點，早段轉跌後再度回升逾百點，恒生指數半日升79點，報21453點，最終復活節假期前收報21518點，升143點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾3%；汽車股造好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾4%；思摩爾 （06969） 升一成。憧憬降準，港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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01：00 - 港股今日市況速覽

01：36 - 美股走勢留意美國10年期債息能否回調

02：20 - 國務院預告降準 留意對港股支持力度不大

04：05 - 因疫情受壓的餐飲股大幅反彈 海底撈 （06862） 、九毛九 （09922）

07：14 - 華潤啤酒 （00291） 、青島啤 （00168） 、百威亞太 （01876） 反彈力不強

08：51 - 國務院點名谷汽車、家電 吉利汽車 （00175） 、長汽 （02333） 未必是心水

10：02 - 大市逼近21500點 汽車股揀比亞迪 （01211）

12：34 - Tesla（TSLA.US）下周公布業績 或成新能源車股上升動力

13：40 - 潛力股推介：海爾智家 （06690）

15：25 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 收息咩位買好？

17：21 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 咩位可以買入？

21：08 - 觀眾問股：安踏 （02020） 93.5元買入 可以上望幾多？止蝕位？

23：08 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） $88買，要收割還是繼續揸？

24：21 - 觀眾問股：防疫措施放寬 是時候買本地商場或餐飲股？譚仔 （02217） 、敍福樓 （01978） 點睇？

26：11 - 睇好本地疫後復甦揀領展 （00823） 更吸引

27：05 - 港股收市市況速報 上望22000點、企穩才可進取部署

28：34 - 資金流入通脹受惠股、避險板塊 紫金礦業 （02899） 等回調再部署或分注博入

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，今日大市窄幅偏好，主因有二︰一是承接隔晚美股升勢，10年期債息有少許回調，有利美股築底反彈；二是國常會明確提及適時運用降準等貨幣工具，令市場憧憬短期內降準。

憧憬刺激政策 火鍋股啤酒股汽車股齊彈

今日疫情受惠股反彈較大，國常會提到要部署政策刺激消費、保障基本消費品物價穩定，以及擴大消費如汽車和家電。

火鍋股反彈相對強，短期可留意海底撈 （06862） ，上望18元水平，若向下，倘失今日低位，短期有下行壓力；惟屬短期操作，不代表適宜中綫放入倉位部署。

啤酒股同樣低位反彈，如青島啤酒 （00168） 、華潤啤酒 （00291） ，惟力度未算強，未破3月底高位，須待企穩下降軌之上，走勢才有望稍為樂觀。啤酒股中，百威亞太 （01876） 相對較弱，不宜太部署。

汽車股方面，吉利汽車 （00175） 和長城汽車 （02333） 近期銷量欠佳，股價徘徊低位，今日反彈力度相對不算強，可見傳統汽車股不值博。若要吼汽車股，可留意比亞迪 （01211） ，因為刺激汽車的政策料着墨於新能源汽車，比亞迪可受惠未來政策憧憬，短綫有機會上衝4月初高位，再挑戰258至260元。不過，上海疫情防控影響汽車零件生產，或進而影響未來汽車交付量，成為汽車股隱憂。

可留意海爾智家 料上望29至30元

另外可留意海爾智家 （06690） ，股價向上衝力度較大，突破之前4月高位，有望受惠內地刺激家電政策，加上業務增長平穩，朝高端發展，股價料上望29至30元，倘向下即定止蝕位26元或24.5元。

恒指全日升143點，收21518點，大市總成交減至989億元。短期來看，要留意美股表現，以及內地有否放水政策。

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