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【ET講股通】梁耀康：憧憬降準疫情股彈（附time code）

股市 16:53 2022/04/14

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國務院預告降準，刺激港股今早高開88點，早段轉跌後再度回升逾百點，恒生指數半日升79點，報21453點，最終復活節假期前收報21518點，升143點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾3%；汽車股造好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾4%；思摩爾 （06969） 升一成。憧憬降準，港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
01：00 - 港股今日市況速覽 
01：36 - 美股走勢留意美國10年期債息能否回調
02：20 - 國務院預告降準    留意對港股支持力度不大
04：05 - 因疫情受壓的餐飲股大幅反彈     海底撈 （06862） 、九毛九 （09922）
07：14 - 華潤啤酒 （00291） 、青島啤 （00168） 、百威亞太 （01876） 反彈力不強    
08：51 - 國務院點名谷汽車、家電      吉利汽車 （00175） 、長汽 （02333） 未必是心水
10：02 - 大市逼近21500點     汽車股揀比亞迪 （01211）
12：34 - Tesla（TSLA.US）下周公布業績     或成新能源車股上升動力
13：40 - 潛力股推介：海爾智家 （06690）
15：25 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 收息咩位買好？
17：21 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 咩位可以買入？
21：08 - 觀眾問股：安踏 （02020） 93.5元買入    可以上望幾多？止蝕位？
23：08 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） $88買，要收割還是繼續揸？
24：21 - 觀眾問股：防疫措施放寬    是時候買本地商場或餐飲股？譚仔 （02217） 、敍福樓 （01978） 點睇？
26：11 - 睇好本地疫後復甦揀領展 （00823） 更吸引
27：05 - 港股收市市況速報    上望22000點、企穩才可進取部署
28：34 - 資金流入通脹受惠股、避險板塊     紫金礦業 （02899） 等回調再部署或分注博入

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3230053

晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局    即睇《ET財智Talk

欄名 : ET講股通

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市場動向 宏觀市場 市場交易 領展房產基金（00823） 敘福樓集團（01978） 譚仔國際（02217） 理想汽車—W（02015） 安踏體育（02020） 長江基建集團（01038） 青島啤酒（00168）

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