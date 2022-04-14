【有相睇】荃灣翠豐臺好搶手　放盤20小時即賣走

二手平盤減少，買家加快入市。美聯物業鍾家豪稱，荃灣翠豐臺5座高層D室，實用面積460平方呎，原叫價718萬元，20小時後，以704.8萬元易手，實用呎價約15,322元。

鍾家豪透露，買家於「午飯時間」睇樓，放工後再約家人「翻睇」上址，並即場議價購入。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。

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資料顯示，原業主於2016年8月以490萬元購入上址，現帳面賺214.8萬元。談到近期市況，鍾家豪指屋苑本月暫錄3宗成交，平均實用呎價約15,536元，而本月首13日荃灣區已錄逾90宗成交，比上月同期多逾1.5倍，而近日不少買家怕遲買愈貴，入市速度明顯加快，約三成買家是即睇即買。

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