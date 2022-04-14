【本港旅遊】今年首季訪港旅客按年下跌30.5% 旅發局將重推「賞你住」及「賞你遊」

本港疫情稍為緩和，政府逐步放寬社交距離措施及恢復本地遊，旅發局表示，將會盡快重推「賞你住」和「賞你遊香港」等活動，為旅遊、酒店及零售業界帶來商機，而詳情將於稍後時間公布。

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與此同時，旅發局公布3月初步訪港旅客為1,800人，較去年同期下跌73%，而累計今年首季訪港旅客人數約11,490人次，按年下跌約30.5%。

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責任編輯：羅浩濂