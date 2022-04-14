▲ 【Share for Good】新世界愛互送平台首月籌募及配對逾4000萬元善款及物資 捐10萬盒快測予學校

新世界發展 （00017） 3月推出香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，首階段僅一個月已籌募及配對逾4000萬元善款及物資，惠及逾10萬基層家庭，主要捐贈的物資包括快速抗原檢測包、口罩、超市及快餐店現金券等，當中檢測包捐贈量已達50萬。因應全港學校復課在即，學生須先自行檢測才可回校，平台將特別捐贈10萬盒快速抗原檢測包，予香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港津貼小學議會及香港特殊學校議會，並透過香港津貼中學議會協助 統籌及派發予有需要的家庭。

首階段共獲逾100間機構響應捐贈

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，「愛互送」平台一直留意疫情變化，適時集合社會力量，籌集並善用抗疫物資，希望今次捐贈的檢測包、電腦、數據卡、網上課程等，可為學童及家長提供貼心及適切的援助。

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「Share for Good 愛互送」平台在首階段共獲逾100間機構響應捐贈，當中周大福珠寶 （01929） 及周大福企業社會方案分別捐出 100 萬及 30 萬港元，讓合作伙伴仁濟醫院代購物資予多間受惠機構；香港機場管理局捐款20萬元；花旗集團捐贈共約10萬個口罩及快速抗原檢測包，國際時尚配件品牌CASETiFY亦捐出10萬個成人口罩。其他捐款或捐贈物資的機構還包括基碩置業、安永會計師事務所、御曦快樂國際慈善基金、高奧士國際、八珍醬園、香港青年發展聯盟、卓佳集團、聯邦航空貨運等。

Lenovo、香港電訊及微軟捐電腦

此外，Lenovo香港、香港電訊及 Microsoft香港贊助或捐出電腦、數據卡及網上課程，組成「寓教於樂」的學習套裝，協助基層學童網上學習。

鑑於社會各界反應熱烈，普遍基層對物資的需求亦有所變化，「Share for Good 愛互送」將在本月內進入第二階段，邀請更多非牟利機構參與之餘，亦會加入更多物資種類，希望能有效回應社會的需求，詳情將盡快公佈。

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