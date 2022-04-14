【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債

▲ 本周暫有5間中小行加港元定存息，包括今天加短存的交銀香港。

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轉眼間4月巳踏入下半場，自上周起接連3個星期只得4個交易天，難怪市場假期觀望氣氛甚濃，本周暫只得6間港銀加減港元定期存款息，當中5加1減，包括今天（4月14日）微加港元短存年息的交銀香港，日前建行亞洲全面加息，南商調升中長息，虛擬銀行眾安（ZA Bank）則向短存埋手，以及大新 （02356） 更一周3連加。反觀，星展卻減兩個月或以下港元短存息。專家料，零售綠債（新上巿編號：04252）即將公開認購，政府更把保證年息由兩厘加至2.5厘，面對競爭，相信中小行將加息迎戰。

雖然全周僅得5間中小業界加息搶存，但仍有出現破頂息，最吸睛的是眾安於本周一（11日）作突擊推超高息，針對全新客戶，在現有3個月年息0.4厘上，額外加息6.4厘，但只限首兩萬元享6.8厘，該行列明最多賺息335元。

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眾安的6.8厘頓晉級為冠絕全城的息率，打破集友雄霸約半年的7天港元定存年息5.8厘、躋身高息王。不過，集友以500萬元存款為封頂額，7天速賺約5500元利息，賺息較眾安嚴限兩萬元存款，3個月內只袋335元息為多。

猶記得眾安作為首間顛覆傳統的虛銀，兩年多前試業時亦曾以大激賞6.8厘響頭炮，但其時的存款上限為10萬元。

此外，說回本周的港元定存高息榜，僅3個月期年息呈小變，眾安的6.8厘取代東亞 （00023） 的1.2厘，一躍榮登榜首。

半年期方面，大新4日內3連加，年息累升0.2厘，新報0.9厘，同樣，建行亞洲同期息率也加至0.95厘，可惜兩者皆未能打入5甲榜。半年期榜首維持雙冠，分別為平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）及東亞，兩者的半年港元定存年息齊為1.5厘。

1個月美元定存最高息1.88厘【下一頁】

至於比併一年期，南商縱使於昨日（13日）將息率勁加0.3厘至1.2厘，亦三甲不入，難挑戰同期最高、富邦的1.8厘息率。

專家料業界普遍暫休戰，畢竟明天（15日）已是4天復活節長假，下周又僅得4個交易天，銀行靜觀假後市况，尤其是綠債何時出台，以至下周四（21日）放寬社交距離、經濟漸重啟後才作新布局。

事實上，自上周起的加息戰已大為收斂，上星期只得4間大小行加息，包括恒生 （00011） 及PAOB等，相比打從3月起到4月開局首周，動輒有8間大小行猛加息為少。

下周一（18日）內地公布首季GDP，全球緊盯中央會否有救市措施冀穩經濟。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪