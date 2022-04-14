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【新股IPO】內地問答平台知乎知乎2390擬以32.06元定價 集資8.3億元

股樓投資 16:03 2022/04/14

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內地問答平台知乎（新上市編號：02390）今午截飛，消息指公司計劃以每股32.06元定價，較招股價上限51.8元低約38.1%，預計集資約8.33億元。該股將於下周五（22日）掛牌。知乎是次上市擬於全球發售2,600萬股A類普通股，香港公開發售佔10%，國際發售佔80%，招股價不高於51.8元，每手100股，一手入場費約5,232元；下周五（22日）掛牌；聯席保薦人為瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國際。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

知乎是次上市不會獲得任何所得款項淨額，售股股東將獲得全球發售的所有所得款項淨額。交易完成後，騰訊（00700）持有知乎12.02%股權，創新工場持股由9.65%降至7.28%，啟明創投持股由8.27%降至7.24%。

根據知乎招股書顯示，公司於2021年收入29.59億元（人民幣，下同），按年增長119%，經營虧損增至13.9億元，經調整虧損7.5億元。知乎收入主要來自廣告，佔39.2%，內容商業化解決方案佔32.9%，付費會藉佔22.6%。內容商業化解決方案即營銷解決方案，商戶及品牌將付費更多，以建立品牌的累計內容庫，提高商業效果與用戶聯繫。

【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股【見下頁】

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用戶方面，2021年第四季度，知乎平均移動月活躍用戶9960萬人，按年增38.1%，活躍用戶平均每日開啟知乎應用移序6次，平均每月有3.9億次。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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記者：張以正

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IPO 知乎－W（02390） 港股

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