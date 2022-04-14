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【理財教育】恒生與家福會合推理財電子書　教導小四至小六學生理財知識及電子交易

Hot Talk 15:24 2022/04/14

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恒生與家福會合推理財電子書，教導小四至小六學生理財知識及電子交易。

恒生與香港家庭福利會（家福會）合辦的「e$mart 理財童學會」推出理財電子書，讓小學生在家中透過角色轉換模擬體驗各種消費模式，學懂理財技巧。 

電子書頁面

理財電子書運用鮮明色彩及活潑繪畫，增加小學生對學習的興趣。學生可選擇代入不同情景的角色，過程中會明白各角色有個別的需要，因此購買物品時必須作出取捨，以免衝動性消費。故事內容設有小遊戲，角色扮演遊戲約於15分鐘內可完成，其後更設有問卷，可即時檢討學生領略理財概念的情況，並會提供相關理財攻略。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，恒生希望透過各項社區投資計劃，為年輕人及其家人提供理財知識及工具，協助他們妥善管理日常財務，保障理財技巧自己的未來。

    點擊圖片放大

香港家庭福利會理財教育中心社工兼項目統籌王君偉認為，數碼化理財是全球大趨勢，家長必須盡早教育子女使用相關理財工具的概 念，同時裝備年輕人適應新的消費模式。

自2019年起，恒生與家福會合辦「e$mart 理財童學會」計劃，教導小四至小六學生有關理財知識及電子交易。學生透過計劃的遊戲日及工作坊，從中體驗以電子銀 包消費，在參與活動的過程，嘗試估計物品的價格及實踐虛擬消費，培養正確的消 費習慣及理財概念。 

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

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