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澤西島凍結阿巴莫域治556億資產 車路士班主再遭制裁

環球社會熱點 15:28 2022/04/14

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西方因應俄烏戰爭，接連制裁俄羅斯財閥、英超球會車路士班主阿巴莫域治。英國皇家屬地澤西島法院更宣布，已經凍結阿巴莫域治於當地的54億英鎊（約556億港元）資產。英媒指阿巴莫域治於法國的一座城堡，也遭當地政府沒收。

【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治被制裁無錢出糧 身邊富貴友人拒借錢 【下一頁】

澤西島法院周二（12日）下令凍結與阿巴莫域治（Roman Abramovich）相關的資產，包括位於澤西島當地或在當地註冊的資產。

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澤西島司法部門周三（13日）發聲明指，警方已經在當地一個涉嫌與阿巴莫域治有關的場所執行搜查令。

澤西島的入息稅率極低，也沒有實施遺產稅、財產稅、企業稅或資本利得稅，因此過去數十年來都被各國富豪視為避稅天堂。

但澤西島作為英國皇家屬地一直遵行英國政策，因此也與英國同步執行對俄羅斯的制裁措施，包括凍結俄羅斯財閥的資產。

俄烏和談後 阿巴莫域治等多人中毒（第二版） 【下一頁】

此外，法國政府本周更沒收阿巴莫域治位於法國南部的一座城堡Château de la Croë，當地地產經紀估計這座城堡價值9,000萬英鎊（約9.27億港元）。

據悉，阿巴莫域治在2001年購入這座建於1926年的城堡。城堡有10多間睡房及8間浴室，他其後在建築物頂部加建一個15米長的泳池，並於地下室加建大型健身室和家庭影院。

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責任編輯：鄭錦玲

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