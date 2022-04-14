  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費劵優惠】Boutir辦網上直播市集　夥拍Tap & Go推QRcode消費回贈

科技 18:09 2022/04/14

分享：

分享：

消費券2022第一期經已派發，為配合消費券推新優惠吸客，商貿平台「掌舖Boutir」宣布夥拍HKT旗下Tap & Go「拍住賞」，向用戶推出直播消費回贈，以及讓Boutir平台所有商戶登記一站式流動收款裝置「智能POS」、「轉數快」收款方案，享「轉數快」及 Tap & Go「拍住賞」0%交易費優惠。

由即日起至今年6月30日期間，Tap & Go「拍住賞」用戶於直播網上市集及掌舖Boutir的指定商戶透過Tap & Go「拍住賞」的二維碼消費消費滿500元，可獲30元儲值額回贈。掌舖市場及銷售總監王津（Bibianna）指出，直播市集將由4月18日（下星期一）開始，一連四個星期在晚上9時，舉行不同主題的直播營銷活動。

她透露，該平台早前已經與不同小商戶合作試行該直播銷售模式，其中以生活百貨類商戶如凍肉店、調味料等，獲得較大迴響，推出直播後營額額增加1倍。另外，自港府去年推出消費券，愈來愈多商戶進駐該平台，目前商戶數目已比去年同期增加約5成。

【UNIQLO App】UNIQLO App增設門市即日取貨服務　直播推介時裝資訊

【消費券2022】消費券派發首日生意即明顯增多　商戶：食肆生意轉移至零售上

讓商戶直接擁有用戶流量

雖然目前在社交平台如Facebook、Instagram等均設有直播功能，但Bibianna強調，是次夥香港電訊舉辦的直播市集，

能夠直接串連至商戶網站，由商戶直接擁有用戶流量並建立自己的客戶群，有別於一般在社交平台的做法。

她指，早前配合數據分析所得，更可以了解到用戶的觀看集慣，從而製定直播形式等策略。舉例指，有見使用手機觀看直播的用戶佔比高達6成半，商戶亦因此以垂直格式影片呈現。

料陸續公布其他消費券優惠

除了推出是次消費券新優惠吸客，她指出，目前該平台均接受4大接收消費券的電子支付工具，正與各支付商洽談推出其他消費券優惠計劃。由於是次消費券的有效期至2022年10月31日，比早前一輪消費券使用期限延長，約有7個月，預計之後將陸續公布不同優惠詳情。

【Dyson消費券】Dyson推消費券優惠　網店購物可享高達78折

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome
2022/04/13
【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome
【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機
今日
【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機
【三星手機維修】韓媒：三星正考慮回收製作維修零件　未來數月內啟動
今日
【三星手機維修】韓媒：三星正考慮回收製作維修零件　未來數月內啟動
【iOS App】App Store免費App成糖衣毒藥　終需付費才可享用功能
今日
【iOS App】App Store免費App成糖衣毒藥　終需付費才可享用功能

你可能感興趣

【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome
19:00 2022/04/13
【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome
【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機
今日 11:01
【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機
【三星手機維修】韓媒：三星正考慮回收製作維修零件　未來數月內啟動
今日 12:00
【三星手機維修】韓媒：三星正考慮回收製作維修零件　未來數月內啟動
創新科技及應用 社交平台 電子消費券 POS 市集 香港 銷售 電訊

下一篇文章

【加密貨幣】維基編者憂慮加密貨幣認可性　要求維基媒體基金停收相關捐款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機
【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機
【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式
【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式
【UNIQLO App】UNIQLO App增設門市即日取貨服務　直播推介時裝資訊
【UNIQLO App】UNIQLO App增設門市即日取貨服務　直播推介時裝資訊
【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome
【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【加密貨幣】美加密貨幣研究員助北韓逃避制裁　判囚5年及罰款78萬元
【加密貨幣】美加密貨幣研究員助北韓逃避制裁　判囚5年及罰款78萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款