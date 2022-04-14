【消費劵優惠】Boutir辦網上直播市集　夥拍Tap & Go推QRcode消費回贈

消費券2022第一期經已派發，為配合消費券推新優惠吸客，商貿平台「掌舖Boutir」宣布夥拍HKT旗下Tap & Go「拍住賞」，向用戶推出直播消費回贈，以及讓Boutir平台所有商戶登記一站式流動收款裝置「智能POS」、「轉數快」收款方案，享「轉數快」及 Tap & Go「拍住賞」0%交易費優惠。

由即日起至今年6月30日期間，Tap & Go「拍住賞」用戶於直播網上市集及掌舖Boutir的指定商戶透過Tap & Go「拍住賞」的二維碼消費消費滿500元，可獲30元儲值額回贈。掌舖市場及銷售總監王津（Bibianna）指出，直播市集將由4月18日（下星期一）開始，一連四個星期在晚上9時，舉行不同主題的直播營銷活動。

她透露，該平台早前已經與不同小商戶合作試行該直播銷售模式，其中以生活百貨類商戶如凍肉店、調味料等，獲得較大迴響，推出直播後營額額增加1倍。另外，自港府去年推出消費券，愈來愈多商戶進駐該平台，目前商戶數目已比去年同期增加約5成。

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讓商戶直接擁有用戶流量

雖然目前在社交平台如Facebook、Instagram等均設有直播功能，但Bibianna強調，是次夥香港電訊舉辦的直播市集，

能夠直接串連至商戶網站，由商戶直接擁有用戶流量並建立自己的客戶群，有別於一般在社交平台的做法。

她指，早前配合數據分析所得，更可以了解到用戶的觀看集慣，從而製定直播形式等策略。舉例指，有見使用手機觀看直播的用戶佔比高達6成半，商戶亦因此以垂直格式影片呈現。

料陸續公布其他消費券優惠

除了推出是次消費券新優惠吸客，她指出，目前該平台均接受4大接收消費券的電子支付工具，正與各支付商洽談推出其他消費券優惠計劃。由於是次消費券的有效期至2022年10月31日，比早前一輪消費券使用期限延長，約有7個月，預計之後將陸續公布不同優惠詳情。

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記者：張寶燕

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