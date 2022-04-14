亞洲企業盈利有望回升

目前市場有不少聲音擔心全球出現滯漲問題及亞洲股市走勢。先談前者，通脹無疑仍處於近年高位，然而全球能源價格按年增長仍未見回落跡象，因此高通脹問題短綫仍然存在，所以滯脹問題的焦點可多放在經濟增長前景上。參考兩大經濟前瞻指標——生產及就業情況，主要經濟體的ISM服務業及製造業指數目前水平平穩，就業市場相關數據如是，因此經濟增長未見嚴重倒退危機，所以料發生滯脹的可能性仍然偏低。

市場投資情緒反復，自年初以來受到美國聯儲局利率政策和烏克蘭危機不確定性的影響，亞洲股市一度呈現震盪。然而，由於中國政策制定者重新承諾提振國內成長，併計劃推出有利市場的政策，因此預期亞洲股市下行空間其實有限，目前估值已經處於5年低位。

觀看過往一年，企業盈利預測在2021年大部分的時間呈現持續下修，但目前與去年不同，盈利預測開始出現上修的跡象。以3月亞洲（不含日本股市）（AxJ）爲例，預估每股盈餘（EPS）較一年前高出約10%，較三個月前高出3%。值得注意的是，科技、金融和非必需消費品類股的前瞻EP也S開始出現復甦跡象，預期未來數季將維持向上趨勢。在此背景下，預期亞洲（不含日本股市）表現將於目前的水準逐漸築底，將有望實現長期復甦，而焦點將著重於大中華地區。亞洲（不含日本股市）在修正後其評價面合理，未來有上調空間。亞洲（不含日本股市）的利好因素包括獲利前景改善、中國科技業的政策正常化以及積極的政府刺激措施。因此，本季我們看好亞洲（不含日本股市）3個月觀點，同時維持未來12個月看好的觀點不變。

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