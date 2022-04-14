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【上海疫情】阿里巴巴技術副總裁離滬赴美引熱議　賈揚清否認「逃離上海」指控

股市 15:13 2022/04/14

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【上海疫情】阿里巴巴技術副總裁離滬赴美引熱議　賈揚清否認「逃離上海」指控

上海連日單日新冠感染個案破2萬宗，阿里巴巴 （09988） 旗下一名人工智能科學家一篇帖文引發「逃離上海」熱議。阿里巴巴技術副總裁賈揚清在Facebook發英文帖文指，在上海經歷18日嚴格隔離措施，經歷食物短缺、社交媒體信息爆炸，在「有聯繫（"with connections"）」下通行前往機場，返回三藩市。

帖文輾轉流到內地社交平台，引起議論賈揚清是否「逃離上海」，賈揚清即發中文帖文解釋，沒有從阿里巴巴離職，在中美往返也是正常差旅，因身體原因前往美國看病，請外界不要誤解。

他強調，隔離日期滿的情況下搭乘國際航班是可以正常購票和到機場的，這個並不需要特殊審批，而且所指的「with connection」是無法預約到網約車，找朋友幫聯繫一輛出租車去機場。

    點擊圖片放大

賈揚清專攻人工智能　曾在美國工作多年

賈揚清稱：「看到也感到了大家共克時艱的精神，希望一切都好。」賈揚清畢業於清華大學、加州大學伯克利分校，屬海歸科技專才，曾在Facebook工作，2019年在阿里巴巴雲棲大會上，賈揚清被任為阿里巴巴開源技術委員會負責人。

作為內地經濟、金融中心，上海疫情成全國關注，也成為外界審視中國最新應對疫情的原則，和後續經濟、防疫政策影響。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

 

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