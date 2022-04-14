【美容院重開】重開首周預約爆滿　美容師難求嗌價升最多一成

▲ 美容業預約反應熱烈，需急聘人手。（資料圖片）

政府正式公布美容院可於4月21日起重開，停業至今3個多月，業界及顧客亦期待已久。有美容院反映， 4月21日起的首幾天預約，已接近爆滿。

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香港美容業總會創會主席葉世雄表示，早前政府公布復常路線圖起，業界已陸續準備重開，接受預約。由於已停業一段時間，預約反應熱烈，估計重開首周預約將會全部爆滿。

預約反應熱烈 已近爆滿

不過，由於美容業大部份收入來自銷售套票。因此葉指出，與其他行業不同，美容院重開首階段未有收入，以「還債」（提供套票服務） 為主。

美容院Unique Beauty董事經理黃靜明亦透露，截至中午，4月21日起的4天預約已達9成，接近全滿。她指，早於政府公布復常路線圖時，已收到幾十個顧客查詢預約，但當時尚未確定美容院重開之時，因此直到上星期才接受預約。

流失1成人手

於第五波疫情停業至今3個多月，有不少從業員為了維生，也要另覓工作。故黃靜明參考第四波疫情的停業經濟，估計今次亦有10%人手流失，需重新招聘。但人手短缺，業者又急於聘請，美容師、按摩師等薪酬現亦提價5%至10%。

葉世雄指，到重開時才能確定人手不足的情況有多嚴重。小型美容院的財力不及大集團，也只能接少一點預約。

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記者：葉泳珊