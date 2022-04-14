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【烏克蘭戰爭】若斷俄天然氣 德經濟恐2年損逾1.8萬億

環球社會熱點 15:34 2022/04/14

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俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲各國紛紛討論減少依賴俄羅斯天然氣等能源，尋求向俄國施壓。德國經濟機構的最新報告表示，若德國一旦中斷購買俄羅斯天然氣，當地經濟將在未來兩年內損失2,200億歐元（1.8萬億港元）。參與報告研究的專家警告，削減購買俄羅斯天然氣將令德國經濟陷入嚴重衰退。

普京前幕僚：能源禁運或可終止烏克蘭戰爭 【下一頁】

5個德國經濟機構分別發出的報告預料，2022年德國GDP增長僅1.9%，而2023年更將收縮2.2%。報告指，若德國繼續購入天然氣，今年經濟增長將達2.7%。但若一旦中斷購買俄羅斯天然氣，德國經濟將在2年內損失2,200億歐元。

德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute）研究主任Stefan Kooths警告，削減購買俄羅斯天然氣規模，將令歐洲最大經濟體陷入嚴重衰退。國際能源署（The International Energy Agency，IEA）數據亦顯示，德國2020年約46%天然氣皆從俄羅斯進口。對俄羅斯天然氣實施禁令，將在短期內對德國經濟造成嚴重破壞。

航空業促歐盟勿制裁俄鈦 屬生產飛機重要材料 【下一頁】

德國上月通脹率創逾40年以來高位，德國聯邦統計局數據亦顯示，消費者物價指數（CPI）亦按年上漲7.3%。德國財政部長林德納（Christian Lindner）上周指出，德國正努力儘快放棄俄羅斯能源，但不會突然停止。德國能源和公共事業供應商協會（BDEW）表示，正制定詳細計畫，但敦促政界人士謹慎行事，指削減俄羅斯天然氣代表整個德國工業的轉型。

烏克蘭布查鎮（Bucha）事件後，歐盟升級對俄羅斯睇俄經濟制裁，自俄烏戰爭爆發後首次限制俄羅斯能源入口。歐盟領袖同意，需逐步淘汰俄羅斯煤炭進口。努力在今年內減少66%俄羅斯天然氣進口， 並在2027年前完全擺脫對俄羅斯的能源以來。

歐盟已開始討論第6輪對俄羅斯制裁內容，部分官員呼籲，對俄羅斯天然氣及原油採取行動。美國有線新聞網絡（CNN）引述歐盟消息人士報道，歐盟將在8月前禁止俄羅斯煤炭入口。

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責任編輯：李俊儀

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