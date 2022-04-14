▲ 【業績｜時裝】UNIQLO母企迅銷上半年多賺39%、經營溢利創新高 日本、中國內地盈收齊跌 港台績錄增長

UNIQLO母企迅銷 （06288） 在香港停牌公布上半年業績，至2月底半年間，迅銷上半年綜合收益總額為12,189億日圓（折合762億港元），較上年度同期增長1.3%；列帳盈利就增38.7%至1468億日圓（折合92億港元）。迅銷指出，日本、中國內地UNIQLO收入和盈利齊跌，但其他海外市場發力，而且公司因日圓貶值，令融資收入及成本項下錄得淨增加232億日圓。

迅銷強調，綜合經營溢利在計入日圓匯率貶值因素前後，皆創新高紀錄。迅銷上半年經營溢利增13%至1892億日圓。

海外UNIQLO發力 歐美佔收入20%僅次大中華

日本UNIQLO期內收益跌10%至4425億日圓，經營溢利跌17%至809億日圓。公司解釋，上年度同期因家居服、AIRism口罩銷情強勁，令比較基準過高，另一方面則因冬裝暢銷商品庫存短缺而發生機會流失。

在海外UNIQLO方面，期內收益升14%至5932億日圓，經營溢利大增50%至1003億日圓，超越日本本土。以收益計，大中華地區佔55%，但中國大陸市場收入和溢利齊大幅下跌，公司解釋，因內地防疫措施令服裝消費意欲下降。

其他海外市場，迅銷香港、台灣、南韓等市場收益及溢利保持按年增長，形容東南亞、南亞及大洋洲地區受惠防疫放寬，收益及溢利雙雙大幅增長。北美地區錄得收益大幅增長，經營扭虧爲盈，公司指，受惠於品牌知名度提高、費用結構改革等改善毛利率等。

迅銷指，北美歐洲地區已佔海外UNIQLO收入20%，僅次於大中華地區。

迅銷上調全年盈利預測

迅銷在上半年業績後，上調兩項溢利預測，包括預估2022年財年所得稅前溢利增長10%至2,932億日圓；列帳溢利則增12%至1,900億日圓。兩者分別較1月預測高232億、150億日圓，全年每股派息預測為560日圓，按年多17%。

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