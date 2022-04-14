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【iOS App】App Store免費App成糖衣毒藥　終需付費才可享用功能

科技 15:35 2022/04/14

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不少開發商也標榜自家應用程式為「免費」，吸引更多用戶下載，惟不少開發商看準該商業模式，以「免費使用」誤導用戶。（官網截圖）

應用程式競爭激烈，因此不少開發商也標榜自家應用程式為「免費」，吸引更多用戶下載，惟不少開發商看準該商業模式，以「免費使用」誤導用戶。結果有不少用戶在下載程式後，才發現仍需付費方可使用服務。近日更有評論指出，蘋果（Apple）App Store默許該誤導營銷手法。

【iOS App】App Store免費App成糖衣毒藥　終需付費才可享用功能

據外媒《9to5mac》報道，海外程式開發人員Jeff Johnson於Twitter上發表報告指，Apple App Store上存在很多主打「免費」的應用程式，惟有不少用戶下載那些應用程式後才發現，其只允許「免費下載」，並非「免費使用」。用戶下載後仍需在應用程式內付費方可使用內置功能，而部分應用程式甚至連試用期和有限的免費功能也沒有提供。

Jeff Johnson舉例指，於美國App Store下載排名第40的「免費」應用程式GCalendar，正正以誤導性商業模式運作，成功吸引不少用戶下載該應用程式。而GCalendar的開發商在App Store上仍有其餘9款應用程式，也使用同樣的運作手法，免費下載後，用戶需支付一次性費用購買其功能。

Apple：已有嚴格審查程序

報道指，Apple經查詢後回應，App Store一直以保護用戶為服務宗旨，反對一切誤導性的營銷手法。Apple又強調目前對開發商已有嚴格的審查程序。惟Apple並沒有提出方法以解決現有問題，變相默許開發商的誤導手段。

【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全

【蘋果爭議】蘋果為證明非壟斷市場　寧願自爆自家App不受歡迎？

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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