【職場技能】提升工作自信心？　5招助員工增能力

自信心能夠從時間及經驗累積而增強，具自信心的員工，工作時會有更高成效及有樂趣。職業及生活教練Caroline Castrillon表示，在工作中培養出自信心，有助員工未來職業發展及提升滿足感，以下5個方法，有助員工增強工作時的自信。

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1.專注個人優勢：Caroline Castrillon留意到，大多數人介意自己的缺點或工作技能不足，造成缺乏自信心，但員工應該反過來著重及發掘擅長領域長處，專注個人優勢，承認個人能力不足及找出強項，以增加工作信心。她建議，嘗試列出自己長處，及當工作遇到問題，可找同事幫助，減低因工作問題而磨滅自信。

2.尋找自信導師：缺乏自信心的員工，可從同事及朋友圈子中尋找仿效學習的人，讓他們成為你的導師，邀請他們留意自己信心不足之處，並給予建議，通過了解、學習及大膽嘗試，提升自信，增加自尊心，亦有助提升職場發展。

3.增加技能：員工會有感到工作停滯不前的時候，這也會慢慢侵蝕員工自信，Caroline Castrillon建議，嘗試學習新技能，如參加在職培訓及工作相關的專業課程，學習新事物有助提升信心，亦可應用到工作上，有助提高工作效率及成效。

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4.心態轉變：員工需要改變自己的看法，以建立工作自信。Caroline Castrillon表示，員工可轉換心態，專注近期在工作上所取得的成功並給予肯定。她舉例，可嘗試完成一項工作時，自我慶祝一番，或心態改變成打完一場小勝仗，而獲得成功感，此舉可增強自信心及有助保持工作動力。

5.信心練習：Caroline Castrillon表示，強大的自信心不可能瞬間練成，需要逐步培養，透過改變個人心態，可嘗試為自己定下個人目標，如每次會議分享或提出想法，亦可透過接受批評，從中學習，作為挑戰自己的一部分，透過長時間訓練後，工作自信便會提升。

責任編輯：向頌勤

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